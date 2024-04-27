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Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti
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İpragaz'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli, 89 yaşında hayatını kaybetti.

İpragaz'ın kurucusu iş insanı Yücel Kurttepeli, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kurttepeli'nin vefatıyla ilgili şirketten açıklama yapıldı.

Şirketin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu ve hali hazırda yönetim kurulu başkanımız Yücel Kurttepeli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1961 yılında şirketimizi kurarak, bugün dünyaya örnek LPG sektörümüzün oluşumuna öncülük eden Yücel Kurttepeli, ülkemize ve sektörümüzün gelişimine büyük katkılar sağlamıştır" denildi.

Kurttepeli'nin cenaze merasimi 28 Nisan 2024 Pazar günü Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenecek. Kurttepeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

YÜCEL KURTTEPELİ KİMDİR?

1935 yılında Adana’da doğan Yücel Kurttepeli, üniversite eğitimini tekstil mühendisliği üzerine Almanya’da tamamlamış ve 1961 yılında İpragaz’ı kurmuştur.

Kurttepeli, 1972 yılında ise Türkiye LPG Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldı ve 1973-2000 yılları arasında dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Etiketler Yücel Kurttepeli ipragaz Ünlü iş insanı iş insanı
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