Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı
Geçen hafta Brezilya'daki büyükannesini ziyarete giden top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'ya da kavuştu.
Bir süre önce ayrıldıkları ileri sürülen Lima ve Hara, top modelin doğum yeri olan Brezilya'daki Salvador Bahia'da buluştu.
Lima, Hara'yı ailesiyle tanıştırdı. Lima, sevgilisi ve ailesiyle yediği yemekten görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Metin Hara da Lima'nın ailesiyle tanıştığı yemekte masanın tam ortasında duran beyaz tabağın görüntüsünü paylaştı.