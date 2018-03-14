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  3. 14 Mart 2018 13:57

Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

Geçen hafta Brezilya'daki büyükannesini ziyarete giden top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'ya da kavuştu.

Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

Bir süre önce ayrıldıkları ileri sürülen Lima ve Hara, top modelin doğum yeri olan Brezilya'daki Salvador Bahia'da buluştu.

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Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

Lima, Hara'yı ailesiyle tanıştırdı. Lima, sevgilisi ve ailesiyle yediği yemekten görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

Metin Hara da Lima'nın ailesiyle tanıştığı yemekte masanın tam ortasında duran beyaz tabağın görüntüsünü paylaştı.

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Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

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