Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !
Mucize Doktor dizisinde ''Beliz'' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Türesan, Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.
Fox ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, kendine has güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
Genç yaşına rağmen geniş bir kitle hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sırt dekolteli mini elbisesiyle kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Türesan, takipçileri tarafından övgüye boğuldu.