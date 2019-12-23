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  3. 23 Aralık 2019 11:55

Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !

Mucize Doktor dizisinde ''Beliz'' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Türesan, Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !

Fox ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, kendine has güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !

Genç yaşına rağmen geniş bir kitle hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !

Sırt dekolteli mini elbisesiyle kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Türesan, takipçileri tarafından övgüye boğuldu.

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Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'dan iddialı pozlar !

Türesan'ın cesur pozuna, ''İlah mısın silah mı?'', ''O nasıl güzel bir bacak kası!'', ''Çok güzelsin!'' ve ''Allah'ın torpilli kulu maşallah'' gibi bir yığın yorum geldi.

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