Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?
Eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer’le samimi görüntüler veren ve evlilik kararı aldıklarını açıklayan Mustafa Ceceli’nin, evliyken de oyuncu Tuvana Türkay’la yakınlaştığı iddia edildi.
İddialara göre; Mustafa Ceceli, Türkay’ın sesini beğendi ve tanışma mesajı gönderdi. İkili Gezegen Mehmet'in programında ilk kez 1 Ocak 2015’te bir araya geldi.
Türkay o programda yeni şarkısını seslendirdi. Ardından Mustafa Ceceli, Tuvana Türkay’ın ‘Ara Ne Olursun’ albümünün düzenlemesini yaptı. Ceceli ve Türkay’ın yolu geçtiğimiz şubatta da Beyaz Show'da kesişti.
İkili, Ceceli’nin stüdyosunda sık sık buluşmaya başladı. Düet yaptı, hatta klip çekti. Ancak, yolları birden ayrıldı. Düet ile klip de rafa kalkmış oldu.