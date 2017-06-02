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  3. 02 Haziran 2017 11:49

Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?

Eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer’le samimi görüntüler veren ve evlilik kararı aldıklarını açıklayan Mustafa Ceceli’nin, evliyken de oyuncu Tuvana Türkay’la yakınlaştığı iddia edildi.

Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?

İddialara göre; Mustafa Ceceli, Türkay’ın sesini beğendi ve tanışma mesajı gönderdi. İkili Gezegen Mehmet'in programında ilk kez 1 Ocak 2015’te bir araya geldi.

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Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?

Türkay o programda yeni şarkısını seslendirdi. Ardından Mustafa Ceceli, Tuvana Türkay’ın ‘Ara Ne Olursun’ albümünün düzenlemesini yaptı. Ceceli ve Türkay’ın yolu geçtiğimiz şubatta da Beyaz Show'da kesişti.

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Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?

İkili, Ceceli’nin stüdyosunda sık sık buluşmaya başladı. Düet yaptı, hatta klip çekti. Ancak, yolları birden ayrıldı. Düet ile klip de rafa kalkmış oldu.

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Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli aşk mı yaşıyor ?

Ayrılıklarının ardından hem Mustafa Ceceli hem de Tuvana Türkay sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

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