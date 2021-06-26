Nurseli İdiz: Evimi ve arabamı kaybettim
Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, muhasebecisi yüzünden ağır bir borcun altına girdiğini belirterek, ''Büyük darbe yedim. Evimi ve arabamı kaybettim, hâlâ borçlarımı ödemeye devam ediyorum.'' dedi.
Nurseli İdiz; onlarca film, dizi, tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladığı yolculuğuna İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etti, ardından dönemlerin en dikkat çeken projelerinde yer aldı. Usta oyuncu, hem iş, hem de özel hayatına dair Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
"İYİ BİR HAYAT YAŞADIM"
Gençlik yıllarını çok güzel geçirdiğini belirterek söze başlayan 60 yaşındaki sanatçı, şunları anlattı: "Hayatım felaketler silsilesi halinde geçmedi. Her insan gibi ben de bazen küçük, bazen büyük sorunlarla baş etmeye çalıştım. Çok şükür iyi bir hayat yaşadım..."
"Allah bana kaldıramayacağım üzüntüler vermedi. Başka insanların hayatlarına baktığımızda ne kadar şanslı olduğumuzu görmek bize şükretmeyi öğretiyor. Hareketli, sürprizlerle dolu, başarılı bir hayat yaşadım ama mutlaka hepimizde irili ufaklı travmalar vardır."
"SERT VE CİDDİ BİRİ DEĞİLİM"
Çoğunlukla dram ağırlıklı projelerde izleyiciyle buluşan İdiz, "Hayatımın uzunca bir döneminde hep dramatik roller oynadığım için sert ve ciddi bir kadın olarak algılandım. Aslında oldukça neşeli ve komik biriyimdir. Son yıllarda yapımcılar bu yanımı daha fazla fark etti. Özellikle komedi oynadığım setlerde ve son oynadığım tiyatro oyununda o kadar neşeli ve komik zamanlar geçirdik ki tek tek anlatmam mümkün değil" şeklinde konuştu.