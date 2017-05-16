Podyumda melekler geçidi
Dosso Dossi Fashion Show'un açılış defilesinde, Victoria's Secret mankenlerinden 3 model ve Rus modeller yürüyecek...
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın baş manken olarak podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show'un açılış defilesinde, Victoria's Secret mankenleri Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'un yanı sıra Rus modeller Victoria Lopyreva ile Viki Odintcova da yürüyecek.
Antalya'da 8- 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un açılış defilesi, 9 Haziran akşamı yapılacak. Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskova'nın konuk olarak yer alacağının açıklandığı moda günlerinin eğlence ve konser organizasyonları da dikkat çekici.
Dosso Dossi gecelerini Dima Bilan, Nikolay Baskov ve Ayşe Hatun Önal konserleri renklendirecek. Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yardımcılarını Antalya'ya göndererek son hazırlıkların ve planlamaların yapılmasını istedi. Açılış defilesinin gerçekleşeceği The Land of Legends Theme Park'ı inceleyen organizasyon komitesi, programdaki her ayrıntıyı tek tek gözden geçiriyor.