Podyumda melekler geçidi

Dosso Dossi gecelerini Dima Bilan, Nikolay Baskov ve Ayşe Hatun Önal konserleri renklendirecek. Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yardımcılarını Antalya'ya göndererek son hazırlıkların ve planlamaların yapılmasını istedi. Açılış defilesinin gerçekleşeceği The Land of Legends Theme Park'ı inceleyen organizasyon komitesi, programdaki her ayrıntıyı tek tek gözden geçiriyor.