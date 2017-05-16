Podyumda melekler geçidi

Dosso Dossi Fashion Show'un 2017 programını dünya çapında büyük ses getirmesi için planladıklarını belirten Hikmet Eraslan, her ayrıntıyı düşündüklerini söyledi. 'Bugüne kadarki en büyük organizasyon' sloganı ile hazırlıkların yapıldığını kaydeden Eraslan şöyle dedi:

