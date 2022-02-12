Rihanna'nın hamilelik pozları olay oldu

Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı. 33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir "hamile" kıyafeti giydi.