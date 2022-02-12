Rihanna'nın hamilelik pozları olay oldu
Anne olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik sürecinde tercih ettiği kıyafetlerle yine tarzını konuşturdu.
Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı. 33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir "hamile" kıyafeti giydi.
MODA MARKASI İÇİN GECE DÜZENLEDİ
Müzik dünyasındaki çalışmalarını bir kenara koyup modaya yönelen ve iç çamaşırı, plaj giyimi, kozmetik ürünler tasarlayıp pazarlayan Fenty adlı bir firma kuran Rihanna, markasının tanıtımı için Los Angeles'a düzenlenen gecedeydi.
SEVGİLİSİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR
Onu sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.
HAKKINDA SÜREKLİ SÖYLENTİ ÇIKIYORDU
Rihanna, yıllardır hamilelik söylentileriyle gündeme geliyordu. Özellikle de kilo aldığı dönemlerde manşetlere çıkıyordu bu iddialarla. ASAP Rocky'den önce Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu yıldız. O sırada da Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.