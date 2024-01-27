''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı
Katıldığı bir programda yaptığı "cin çıkarma seansı" dile sosyal medyanın gündeminden uzun süre düşmeyen Pelin Hürman son hali ile yeniden gündeme geldi.
Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu.
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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.
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Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti.
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Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.
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