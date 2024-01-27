  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. ''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı

''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı

Katıldığı bir programda yaptığı "cin çıkarma seansı" dile sosyal medyanın gündeminden uzun süre düşmeyen Pelin Hürman son hali ile yeniden gündeme geldi.

''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı - Resim: 1

Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu.

1 / 8
''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı - Resim: 2

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU


İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.

2 / 8
''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı - Resim: 3

Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti.

3 / 8
''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı - Resim: 4

Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.

4 / 8