''Sağdan Sola Donat'' sözleriyle gündem olan Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı

Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.