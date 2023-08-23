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Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi

Seda Sayan estetik operasyonlarına devam ediyor. Ünlü sanatçı bu sefer ''dekolte'' estetiği için doktorunun kapısını çaldı.

Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi - Resim: 1

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 

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Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi - Resim: 2

Tepeden tırnağa estetik yaptıran 60 yaşındaki Sayan, boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıklıklardan kurtulmak için bıçak altına yattı. 

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Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi - Resim: 3

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Seda Sayan'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı... Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.

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Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi - Resim: 4

Paylaştığı son estetik videosu ile yine gündem olan Sayan için, "Ne kadar daha yaptıracaksın?" yorumları geldi.

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