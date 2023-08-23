Seda Sayan estetiklerine bir yenisini daha ekledi
Seda Sayan estetik operasyonlarına devam ediyor. Ünlü sanatçı bu sefer ''dekolte'' estetiği için doktorunun kapısını çaldı.
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
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Tepeden tırnağa estetik yaptıran 60 yaşındaki Sayan, boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıklıklardan kurtulmak için bıçak altına yattı.
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Seda Sayan'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı... Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.
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Paylaştığı son estetik videosu ile yine gündem olan Sayan için, "Ne kadar daha yaptıracaksın?" yorumları geldi.
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