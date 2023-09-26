Selena Gomez'in dekoltesi kıyafetine sığamadı

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kilosuna dair yapılan zorbalıklara yanıt olarak "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" demişti.