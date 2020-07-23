''Seni tanıdığım an sevdim''
Son birkaç yıldır zor günler geçiren şarkıcı Demi Lovato, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü şarkıcı, evlilik yolunda ilk adımını attı.
27 yaşındaki ünlü şarkıcı Demi Lovato, bir süredir birlikte olduğu Max Ehrich ile nişanlandı. Mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu.
ÇOK ŞANSLIYIM
Lovato mesajında Ehrinch'i tanıştıkları ilk anda sevdiğini belirterek "Seni ilk tanıştığım anda sevdiğimi biliyordum. Bunu ilk elden hissetmeyen birine açıklayamayacağım bir şey bu" diye sürdürdüğü mesajında böyle bir duyguyu tattığı için şanslı olduğunu da belirtti.