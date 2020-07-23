  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Temmuz 2020 15:08

''Seni tanıdığım an sevdim''

Son birkaç yıldır zor günler geçiren şarkıcı Demi Lovato, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü şarkıcı, evlilik yolunda ilk adımını attı.

''Seni tanıdığım an sevdim''

27 yaşındaki ünlü şarkıcı Demi Lovato, bir süredir birlikte olduğu Max Ehrich ile nişanlandı. Mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu.

1/ 11
''Seni tanıdığım an sevdim''

Kumsalda çekilen nişan pozlarını takipçileriyle paylaşan Lovato, duygusal bir mesaj da yazdı.

2/ 11
''Seni tanıdığım an sevdim''

ÇOK ŞANSLIYIM
Lovato mesajında Ehrinch'i tanıştıkları ilk anda sevdiğini belirterek "Seni ilk tanıştığım anda sevdiğimi biliyordum. Bunu ilk elden hissetmeyen birine açıklayamayacağım bir şey bu" diye sürdürdüğü mesajında böyle bir duyguyu tattığı için şanslı olduğunu da belirtti.

3/ 11
''Seni tanıdığım an sevdim''

ONUR DUYUYORUM
Lovato hayatında hiç böyle koşulsuz bir şekilde sevildiğini hissetmediğini de belirtti mesajında. "Sen beni kendimden başka bir şey olmaya zorlamadın" diyen Demi Lovato "Evlilikte senin elini tutmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM