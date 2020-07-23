''Seni tanıdığım an sevdim''

ÇOK ŞANSLIYIM

Lovato mesajında Ehrinch'i tanıştıkları ilk anda sevdiğini belirterek "Seni ilk tanıştığım anda sevdiğimi biliyordum. Bunu ilk elden hissetmeyen birine açıklayamayacağım bir şey bu" diye sürdürdüğü mesajında böyle bir duyguyu tattığı için şanslı olduğunu da belirtti.