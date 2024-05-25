Adana'da hortum kabusu kamerada

Adana'da ortaya çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinde yollar göle döndü. Öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç köyünde hortum çıktı. Çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı.

İHA