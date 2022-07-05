Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi

Sera Kutlubey düzgün fiziği ile de dikkat çekti.

Sera Kutlubey “Bir yıldır üzerinde çalıştığım bir kitaptı. O yüzden heyecanlıyım. Bir yandan dizi bir yandan kitap tatlı bir yorgunluk oldu benim için” dedi. Oyuncu ‘İyilik’ adlı dizide başrolde.