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Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi

'Babam ve Ailesi' 'Zalim İstanbul’ gibi dizilerle ünlenen Sera Kutlubey Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi - Resim: 1

Sera Kutlubey geçen gün Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi.

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Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi - Resim: 2

Ardından iskelenin merdivenlerinden kendisini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Daha sonra da denizde kano keyfi yaparak kürek çekti.

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Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi - Resim: 3

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi - Resim: 4

Sera Kutlubey düzgün fiziği ile de dikkat çekti.

Sera Kutlubey “Bir yıldır üzerinde çalıştığım bir kitaptı. O yüzden heyecanlıyım. Bir yandan dizi bir yandan kitap tatlı bir yorgunluk oldu benim için” dedi. Oyuncu ‘İyilik’ adlı dizide başrolde.

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