Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi
'Babam ve Ailesi' 'Zalim İstanbul’ gibi dizilerle ünlenen Sera Kutlubey Bodrum'da tatil sezonunu açtı.
Sera Kutlubey geçen gün Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi.
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Ardından iskelenin merdivenlerinden kendisini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Daha sonra da denizde kano keyfi yaparak kürek çekti.
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Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Sera Kutlubey düzgün fiziği ile de dikkat çekti.
Sera Kutlubey “Bir yıldır üzerinde çalıştığım bir kitaptı. O yüzden heyecanlıyım. Bir yandan dizi bir yandan kitap tatlı bir yorgunluk oldu benim için” dedi. Oyuncu ‘İyilik’ adlı dizide başrolde.
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