2 şirket daha borsaya giriyor; halka arzları onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının 25. bültenini yayımladı. Buna göre bültende Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki yeni halka arza onay verdi.

Özyaşar Tel halka arzında mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’nin sahip olduğu 6.240.000 TL, Derviş Ali ÇOKYAŞAR’ın sahip olduğu 780.000 TL ve Ömer ÇOKYAŞAR’ın sahip olduğu 780.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 7.800.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’ye ait 4.160.000 TL, Derviş Ali ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL ve Ömer ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Onur Yüksek Teknoloji halka arzında mevcut ortaklardan Cengiz DEDE’nin sahip olduğu 3.200.000 TL, Noyan Burçin DEDE’nin sahip olduğu 1.600.000 TL, Tolga DEDE’nin sahip olduğu 1.600.000 TL ve Nurgül DEDE’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 6.900.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.