Chloe Loughnan patroniçe oluyor
Şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanacağı iddiasını yalanlayan Chloe Loughnan, iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanacağı iddiasını yalanlayan Chloe Loughnan, iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Chloe Loughnan işleri büyüttü. Geçen yıllarda bir mayo markası için tasarım yapan İrlandalı model, şimdi de sağlıklı beslenmeye el attı.
Takvim'in haberine göre, detoks içecekleri sunan bir firmayla el sıkışan 26 yaşındaki model, marka için kendi adım taşıyan ananas, salatalık, kereviz ve ıspanak gibi karışımlardan oluşan tarifleri hayata geçirdi.