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  3. 01 Ocak 2019 10:54

Chloe Loughnan patroniçe oluyor

Şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanacağı iddiasını yalanlayan Chloe Loughnan, iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Chloe Loughnan patroniçe oluyor

Şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanacağı iddiasını yalanlayan Chloe Loughnan, iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

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Chloe Loughnan patroniçe oluyor

Chloe Loughnan işleri büyüttü. Geçen yıllarda bir mayo markası için tasarım yapan İrlandalı model, şimdi de sağlıklı beslenmeye el attı.

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Chloe Loughnan patroniçe oluyor

Takvim'in haberine göre, detoks içecekleri sunan bir firmayla el sıkışan 26 yaşındaki model, marka için kendi adım taşıyan ananas, salatalık, kereviz ve ıspanak gibi karışımlardan oluşan tarifleri hayata geçirdi.

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Chloe Loughnan patroniçe oluyor

Ananas, salatalık, kereviz ve ıspanak gibi karışımları meraklılarına sunan Chole, formunun da sırrını vermiş oldu.

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