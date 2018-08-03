Serel Yereli yine rahat durmadı
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olan oyuncu Serel Yereli çocukluk hayaline ilk adımını attı. "Aşık olduğum işe parasız pulsuz geldiğim yerde ilk adımımı atıyorum" diyen Yereli ilk şarkısına klibini çekti.
Aşık olduğum işi yapmak, yaşlandığımda bir gün bile çalışmadım, zorundalıklarımı değil isteklerimi yaşadım diyebilmek için 1 sene önce plansız, parasız, kontaksız geldiğim Londrada şimdi ilk şarkımı ve klibimi çıkarma şansını kazandım. Bu benim için çok büyük bir şey çünkü çocukken izlediğim backstage videolarının içinde bu sefer gerçekten ben vardım ve ortam da tam öyleydi ?
Gerçekten çocukluk hayalimi yaşadım. Bu konuyla ilgili diğer tüm hayallerimi de yaşar mıyım bilmiyorum ama umrumda da değil , tek istediğim ömrümün sonuna kadar bu işi yaparak yaşamımı sürdürebilmek. Tek bir şey anladım , hayal sandığımız bazı şeyler kalbimizin eşsiz planlarıymış , ve onlara giden yolda karşımıza çıkan ortaklarımız olmadan hiçbişey yapılamazmış.
Daha ilk şarkı ilk klip ilk adım , ama müzik kariyerime resmi olarak başladım ve çookk uzun süreceğine eminim. Her defasında daha gelişerek daha da eğlenerek yapıcam işimi. Yaa kendimi Mtv de göreceğim inanamıyorum. (aslında inanabiliyorum) Burdaki radyolarda falan çalıcak çok acayip bir his ama bir o kadar da normal.