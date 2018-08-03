Serel Yereli yine rahat durmadı

Aşık olduğum işi yapmak, yaşlandığımda bir gün bile çalışmadım, zorundalıklarımı değil isteklerimi yaşadım diyebilmek için 1 sene önce plansız, parasız, kontaksız geldiğim Londrada şimdi ilk şarkımı ve klibimi çıkarma şansını kazandım. Bu benim için çok büyük bir şey çünkü çocukken izlediğim backstage videolarının içinde bu sefer gerçekten ben vardım ve ortam da tam öyleydi ?



