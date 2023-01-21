Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu

Siyah transparan bir kıyafetle geceye katılan ünlü isim, elbisesinin içinde yüksek bel bir iç iç çamaşırı ve siyah sütyen tercih etti. Sarıkaya’nın kıyafeti kadar gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak seslendirdiği şarkı da gündem olmayı başardı.