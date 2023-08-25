  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı

Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun değişimi gündem oldu.

Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı - Resim: 1

2000'li yılların başına damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Özkaya'nın son hali görenleri şaşırtıyor. 

1 / 11
Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı - Resim: 2

2003 yılında ekran macerasına başlayan ve 7 sezon devam eden Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından biri olan Zeynep Özkaya, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 

2 / 11
Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 25 yaşındaki Zeynep Özkaya, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

3 / 11
Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı - Resim: 4

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İNDEN TATİL POZLARI

Kıbrıs'ta tatil yapan genç oyuncu, tatil karelerini 524 bin takipçisi olan Instagram hesabından yayınlandı. 

4 / 11