Sihirli Annem'in Çilek'i değişimiyle görenleri şaşırttı
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun değişimi gündem oldu.
2000'li yılların başına damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Özkaya'nın son hali görenleri şaşırtıyor.
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2003 yılında ekran macerasına başlayan ve 7 sezon devam eden Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından biri olan Zeynep Özkaya, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 25 yaşındaki Zeynep Özkaya, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İNDEN TATİL POZLARI
Kıbrıs'ta tatil yapan genç oyuncu, tatil karelerini 524 bin takipçisi olan Instagram hesabından yayınlandı.
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