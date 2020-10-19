Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı
Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.
Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.
"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET ETTİK" Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı. Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7'nci kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.
NE OLMUŞTU? Ünlü şarkıcı ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal, Şubat 2020'de dünyaya gelen kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.