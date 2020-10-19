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  3. 19 Ekim 2020 00:36

Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı

Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.

Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı

Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.

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Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET ETTİK" Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı. Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7'nci kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.

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Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı

NE OLMUŞTU? Ünlü şarkıcı ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal, Şubat 2020'de dünyaya gelen kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

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Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR" Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan şarkıcı, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı: Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması.

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