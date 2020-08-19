Survivor Evrim'den Mert Öcal itirafı

BİR İNSAN HERKESLE İYİ ANLAŞAMAZ

Survivor yarışması boyunca kendi çizgisinden çıkmadığının altını çizen Survior Evrim,“Ben Survivor’da ne hanımefendiliğime ne de öğretmenliğime laf ettirdim” ifadelerini kullandı. Son dörde kalmak için kimseye yalakalık yapmadığını belirten Evrim, “Duygularımı çok çabuk ve net bir şekilde ortaya koyarım. Ya siyahım ya beyazım. Bende gri yok. Neyse o. Etrafımda çok fazla yanar dönerlik vardı.