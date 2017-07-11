Tarkan şarkı sözünü unuttu !
Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava konserlerinin altıncı gününde şarkı sözlerini unuttu.
Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava konserlerinin altıncı gününde şarkı sözlerini unuturken, seyirciler arasındaki söz yazarı Ümit Sayın'dan özür diledi.
HT magazin'in haberine göre; Tarkan, seyirciler arasındaki Ümit Sayın’ı selamlayıp alkışlattı. Ardından albümünde yer alan Sayın’ın ‘O Sevişmeler’ isimli şarkısını söylemeye başladı.
Parçanın ortasında sözleri unutan Tarkan, "Unuttum, çok özür dilerim” diye utancını dile getirdikten sonra şarkıya devam etti.