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  3. 11 Temmuz 2017 22:48

Tarkan şarkı sözünü unuttu !

Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava konserlerinin altıncı gününde şarkı sözlerini unuttu.

Tarkan şarkı sözünü unuttu !

Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava konserlerinin altıncı gününde şarkı sözlerini unuturken, seyirciler arasındaki söz yazarı Ümit Sayın'dan özür diledi.

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Tarkan şarkı sözünü unuttu !

HT magazin'in haberine göre; Tarkan, seyirciler arasındaki Ümit Sayın’ı selamlayıp alkışlattı. Ardından albümünde yer alan Sayın’ın ‘O Sevişmeler’ isimli şarkısını söylemeye başladı.

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Tarkan şarkı sözünü unuttu !

Parçanın ortasında sözleri unutan Tarkan, "Unuttum, çok özür dilerim” diye utancını dile getirdikten sonra şarkıya devam etti.

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Tarkan şarkı sözünü unuttu !

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