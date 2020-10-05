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  3. 05 Ekim 2020 10:02

Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftten Şallı, "Çok güzel, inşallah daha çok senelere" derken, Akkuş ise, "Ebru ile daha bin yıl geçer" ifadelerini kullandı

Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. İkili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  

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Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde tatil yaparak geçiren Ebru Şallı, artık Bodrumlu olduğunu söyledi.  

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Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

43 yaşındaki Şallı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Ben artık Bodrumluyum. Oradan ev aldığımız için oraya gideceğiz birlikte, iki gün sonra geri döneceğiz. İşlerimizi halledeceğiz. Bodrum'da ev aldık. Hem ev, hem de tekne var. Ben denizi çok seviyorum. Deniz aşığı bir insanın. O yüzden Bodrum'a kışın da gideceğiz.

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Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

Geçtiğimiz hafta evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftten Ebru Şallı, "Çok güzel, inşallah daha çok senelere" derken, eşi Uğur Akkuş ise, "Ebru ile daha bin yıl geçer" ifadelerini kullandı.  

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