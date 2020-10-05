Uğur Akkuş: ''Ebru ile daha bin yıl geçer''

43 yaşındaki Şallı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Ben artık Bodrumluyum. Oradan ev aldığımız için oraya gideceğiz birlikte, iki gün sonra geri döneceğiz. İşlerimizi halledeceğiz. Bodrum'da ev aldık. Hem ev, hem de tekne var. Ben denizi çok seviyorum. Deniz aşığı bir insanın. O yüzden Bodrum'a kışın da gideceğiz.