Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın yükselişte

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metallerdeki çalkantılı seyir ediyor. Dolar ve Euro'da az da olsa geri çekilme devam ederken altın fiyatları adım adım yükselişte. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken döviz kurunun yerinde saydığı, altın fiyatlarının ise adım adım yükseldiği gözleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yaptığı 3 milyar dolarlık alım ile net döviz pozisyonunu son 7 günde yaklaşık 18 milyar dolar yükseltirken, bu adım Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlerin yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan ekonomi kulislerinden alınan bilgilere göre TCMB 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Türk bankaların yurt dışı bankalarla yaptığı SWAP (döviz-TL takası) işlemlerindeki kısıtlamaları hafifletmek üzere çalışma yürütüyor.

Para piyasalarının gözü TCMB'ye çevrilmişken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS') son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Son olarak mart ayında 341 baz puan civarına kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına gerileyerek son 3 inmiş bulunuyor.

Piyasaları yakından ilgilendiren bir diğer haber ise ABD'den geldi. ABD Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim kararı beklenirken, New York Fed Başkanı Williams, Fed'in sıradaki hamlesinin faiz indirimi olduğunu açıkladı. Atılacak bu adım, altın fiyatlarında tarihi bir etkiye neden olması bekleniyor.

Altın fiyatları, bazı zamanlar sert bazı zamanlarda ise kısmi düşüşler yaşanırken, yatırımcılar yeni yükseliş hareketinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Varlıklarını altın tarafında değerlendiren yatırımcılara seslenen ekonomistler, ons altında yaşanacak ciddi yükselişlerin Fed faiz indirimleriyle birlikte başlayacağını belirtti.

Bu açıklamaların ardından uluslararası piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalara çevrilirken, New York Fed Başkanı Williams, Fed'in bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını açıkladı.

Peki bu gelişmelerin gölgesinde piyasalardaki son durum ne ?

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,27 TL'den başlayan Dolar 32,27 TL'den,

34,67 TL'den başlayan Euro 34,72 TL'den,

40,30 TL'den başlayan Sterlin 40,34 TL'den,

20,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,25 TL'den, Euro 34,75 TL'den, Sterlin 40,48 TL'den, Japon Yeni ise 20,89 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 318 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 314 Dolar'dan,

2 bin 405 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 399 TL'den,

3 bin 993 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 985 TL'den,

16 bin 426 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 383 TL'den,

28,42 TL'den başlayan Gümüş ise 28,22 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 313 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 402 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 390 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 924 TL'den, Gümüş ise 28,29 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 614 Dolar'dan başlayan Bitcoin 62 bin 488 Dolar'dan,

3 bin 10 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 8 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,24 Dolar'dan işlem görüyor.