  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili Mustafa Varank'a pazarda mikrofon uzatıldı! Fiyatlar sorulunca...

AK Partili Mustafa Varank'a pazarda mikrofon uzatıldı! Fiyatlar sorulunca...

Güncelleme:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da semt pazarında görüntülendi. NOW TV muhabirinin fiyat artışlarını sorduğu Varank, yanıt vermekten kaçındı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da semt pazarında görüntülendi. NOW TV muhabirinin mikrofon uzattığı Varank, pazardaki fiyatlarla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verdi. 

"Fiyatlar düşük desem yanlış anlaşılır"

Muhabirin, pazardaki fiyatlara ilişkin sorusuna AK Partili Varank, "İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılır çünkü herkesin imkanı yok, düşük desem de yanlış anlaşılır" yorumunda bulundu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pazar esnafının Varank'a tepkisi de kameraya yansıdı.

text-ad
Etiketler mustafa varank ak parti milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu Erdoğan'dan tutuklanan Fatih Altaylı için ilk açıklama Erdoğan'dan tutuklanan Fatih Altaylı için ilk açıklama Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! 111 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! 111 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!
Gülben Ergen'den Bakan'a ''Fatih Altaylı'lı gönderme: ''Suyumuz ısnır diye...'' Gülben Ergen'den Bakan'a ''Fatih Altaylı'lı gönderme: ''Suyumuz ısnır diye...'' Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Bu araçlar yakıtı kokluyor! Elektrikliyle benzinli arasında uçurum var! Bu araçlar yakıtı kokluyor! Elektrikliyle benzinli arasında uçurum var! Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi