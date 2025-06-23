AK Partili Mustafa Varank'a pazarda mikrofon uzatıldı! Fiyatlar sorulunca...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da semt pazarında görüntülendi. NOW TV muhabirinin fiyat artışlarını sorduğu Varank, yanıt vermekten kaçındı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da semt pazarında görüntülendi. NOW TV muhabirinin mikrofon uzattığı Varank, pazardaki fiyatlarla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

"Fiyatlar düşük desem yanlış anlaşılır"

Muhabirin, pazardaki fiyatlara ilişkin sorusuna AK Partili Varank, "İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılır çünkü herkesin imkanı yok, düşük desem de yanlış anlaşılır" yorumunda bulundu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pazar esnafının Varank'a tepkisi de kameraya yansıdı.