İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını genişletti.

Buna göre bugün İBB iştiraki İETT'ye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”