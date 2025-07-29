  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını genişletti.

Buna göre bugün İBB iştiraki İETT'ye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

text-ad
Etiketler İETT gözaltı CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Bursa'yı cehenneme yangına patlak lastikli müdahale... Bursa'yı cehenneme yangına patlak lastikli müdahale... Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Sigaraya vergi zammının ardından bir zam daha: 100 TL'ye yükseldi! Sigaraya vergi zammının ardından bir zam daha: 100 TL'ye yükseldi! Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor...