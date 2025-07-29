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Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku
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Kayserispor’da 69 milyon TL’lik vergi borcu nedeniyle 2020 yılında görev yapan dönemin başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi başlatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2020 yılında ana para ve faizi ile biriken toplam 69 milyon TL’lik vergi borcu olduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mallarına Mimarsan Vergi Dairesi tarafından haciz ve bloke konulduğu öğrenildi. (DHA)

 

 

İHA

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Etiketler Kayserispor Berna Gözbaşı Kayserispor süper lig haciz
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