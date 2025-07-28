Sigaraya vergi zammının ardından bir zam daha: 100 TL'ye yükseldi

Türkiye'de zam yağmurundan en çok nasibini alan sigaralara son gelen ÖTV zammının ardından bir daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sigaraya yeniden bir zam geldiğini duyurdu.

Erol Dündar’ın yaptığı paylaşımda, JTI grubuna ait sigaralarda 5 TL'lik yeni bir artışın yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Zam kararı sonrasında, JTI markalı en ucuz sigaranın fiyatı 85 TL'ye çıkarken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 100 TL seviyesini gördü.

Bu artışla birlikte ilk kez bir JTI grubu sigara fiyatı 3 haneli rakama ulaşmış oldu.

TBYD Başkanı Erol Dündar, 17 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Temmuz ayında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından sigara firmalarının henüz maliyetleri tam olarak fiyatlara yansıtmadığını ifade etmişti.

Dündar, "ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

JTI grubuna yapılan ikinci zamın, diğer sigara firmaları tarafından da benzer oranlarda fiyat ayarlamalarıyla takip edilmesi bekleniyor.