Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

2024 yılına hızlı bir giriş yapan, ancak son 1 aydır iniş çıkışlarla zigzag çizen altın fiyatları için, güvenli liman yatırımcılarının beklediği haber geldi.

Hem altını "güvenli liman" olan küçük ve büyük yatırımcıları hem de yaz ayları öncesinde, düğün, nişan, nikah yapacak olan çiftleri ve ailelerini ilgilendiren açıklama geldi.

Son haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları hakkında aylardır beklenen haber nihayet geldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği faiz indirim kararıyla birlikte altında yeni bir ralli beklenirken, New York Fed Başkanı Williams, Fed'in sıradaki hamlesinin faiz indirimi olduğunu açıkladı. Atılacak bu adım, altın fiyatlarında tarihi bir etkiye neden olacak.

Nisan ayının ilk haftalarında 2431 doları görerek tarihi zirvesini yakalayan altın fiyatlarındaki düşüş 3. haftasına girdi.

Altın fiyatları, bazı zamanlar sert bazı zamanlarda ise kısmi düşüşler yaşanırken, yatırımcılar yeni yükseliş hareketinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Varlıklarını altın tarafında değerlendiren yatırımcılara seslenen ekonomistler, ons altında yaşanacak ciddi yükselişlerin Fed faiz indirimleriyle birlikte başlayacağını belirtti.

Bu açıklamaların ardından uluslararası piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalara çevrilirken, New York Fed Başkanı Williams, Fed'in bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını açıkladı.

"ALTIN FİYATLARI O KARAR SONRASI UÇUŞA GEÇECEK"

New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının bir sonraki hamlesinin muhtemelen faiz oranlarını düşürmek olacağını söyledi; ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir zaman çizelgesi belirtmedi. Buna karşın ekonomi dünyası, yılın ilk aylarında sene boyunca 6 faiz indirimi beklerken, piyasalar 2024 yılında hiçbir faiz indirimi yapılmamasına gün geçtikçe daha fazla ihtimal vermeye başlamış durumda.

​​​​​​​Jeopolitik riskler nedeniyle fırlayan altında yaşanan 100 doların üzerindeki geri çekilmenin hangi seviyeye kadar devam edeceği tartışma konusu olsa da, altın tarafında 2500 dolar ve üzeri hareketlerin görülmesi için Fed'in faiz indirimleri beklenecek.