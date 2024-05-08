TCMB dövizdeki o yasağı kaldırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 senesinde başlayan kur krizi sonrası hayata geçirilen Türk bankalarının yabancı kurumlarla swap (döviz-TL takası) limitlerini kısıtlayan kararları yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı 3 milyar dolarlık alım ile net döviz pozisyonunu son 7 günde yaklaşık 18 milyar dolar yükseltti. Yapılan alımlar, dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlerin yaşanmasına neden olurken, net döviz pozisyonunu günden güne iyileştirmeye devam eden Merkez Bankası, rasyonel ekonomi politikalarına dönüş adına önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle birlikte değişen ekonomi modeli, aylardır sürdürülen parasal sıkılaşma süreciyle birlikte uluslararası piyasalardan olumlu notlar almaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Bloomberg'den Kerim Karakaya, Beril Akman ve Fırat Kozok'un konuya dair bilgi sahibi kişilere dayandırdıkları habere göre, Türk yetkililer, Türk bankaların yurt dışı bankalarla yaptığı swap (döviz-TL takası) işlemlerindeki kısıtlamaları hafifletmek üzere çalışma yürütüyor.