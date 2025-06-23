Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalından bugün sabah "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlıklı bir video paylaşıldı. Videoya ise Fatih Altaylı'nın ifadesi damgasını vurdu.

Kendi Youtube kanalında hergün yayınladığı yorum videolarıyla gündemi yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Tutuklama kararı kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açarken Hafta içi her sabah yayımlanan "Fatih Altaylı Yorumluyor" programı, bu sabah Altaylı'nın yokluğunda ekibi tarafından "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla yayınlandı.

Hatırlanacağı gibi Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayınladığı günlük değerlendirme videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğuna dair bir anketi yorumlarken Osmanlı İmparatorluğu dönemini işaret ederek "Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı'nın bu yorumu sonrasında başlayan süreçte Altaylı gözaltına alınarak tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevine konulmuştu.

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, avukatlarıyla konuşurken "Bazen daha kötüsü var. Mesela zalimlerden olmak var mesela. Biz onlardan değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklama kararının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Sözcü TV televizyonlarına da konuşan Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!" ifadelerini kullandı.

Bugün ise Altaylı'nın Youtube kanalından Altaylı'nın ekibi dikkat çeken bir video paylaştı.

Öte yandan yayınlanan videoda Fatih Altaylı'nın tutuklanma sürecini ve bunun yasalara aykırı olduğu anlatılırken Fatih Ataylı'nın da bir mesajı iletildi. Söylediği sözlerin Cumhurbaşkanına tehdit unsuru olabileceğinin aklının ucundan dahi geçmeyeceğini ifade eden Altaylı konuşmasının başında "Türk Halkı sandığı sever" ifadesini kullandığını da altını çizdi

Altaylı'nın ifadesinin de yer aldığı videoda, Altaylı'nın mevzubahis örneği hakkında açıklama getirildi.

Programda, Altaylı'nın koltuğunun boş göründüğü ekranda konuşma yapan ekip üyesi Emre Acar, tutuklama kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Acar, Altaylı'nın sözlerinin çarpıtıldığını, savcılık ve sulh ceza hakimliğinin iddiaları ve delilleri dikkate almadan karar verdiğini ifade etti. “Avukatların sunduğu savunmalar ve deliller bile değerlendirilmedi" dedi.

Fatih Altaylı'nın boş koltuğuyla yapılan canlı yayında Altaylı'nın ifadesi de paylaşıldı.

Emre Acar, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak, şunları söyledi: “TCK madde 310/2'yi doğrudan suç maddesi gibi değerlendirmek, tanımlanmamış bir fiile ceza verilmesi anlamına gelir. Bu, Anayasa madde 38, TCK madde 2 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 7'ye aykırıdır. Aksi takdirde, herhangi bir eylem cumhurbaşkanına karşıysa suç sayılır gibi belirsiz ve keyfi bir cezalandırma pratiği doğar. Bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz."

Acar, resen başlatılan soruşturmaya konu olan ifadelerin şiddet içermediğini, fiziksel saldırı niteliği taşımadığını ve Cumhurbaşkanı'nın yaşamına, vücut bütünlüğüne veya hürriyetine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı makamı, demokratik toplumlarda en yüksek düzeyde eleştiriye açık bir makamdır" diyerek bu durumun altını çizdi.

Programda, Fatih Altaylı'nın ekibi adına konuşan Acar, kararlılık mesajı verdi: “Herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı'nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya, bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Doğru bildiklerimizi sevenlerimiz ve destekçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

Ekip, hukuki yollarla haklarını arayacaklarını ve Altaylı'nın yeniden programına dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Acar, “Fatih Bey'in tekrar bu koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Altaylı'nın Youtube kanalından yayınlanan "boş koltuklu" "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlıklı videoda Fatih Altaylı'nın ifadesi de yer aldı.

İşte Fatih Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.