Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya: ''Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı''

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından..." paylaşımıyla gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral gazeteci Fatih Altaylı'ya ''Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı'' diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, her gün hem Youtube kanalından hem de kendi internet sitesinden gündemi değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildikten sonra TV100 ekranlarında katıldığı Talat Atilla ile Pazar Siyaseti adlı canlı yayında "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" ifadelerini kullanmış ve bu ifadeleri uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Bir süre önce Prof. Dr. Celal Şengör’ün "İstanbul’u terk edin" paylaşımına da "'Bu "angut", İstanbul'u terkedin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca ?'' ifadeleriyle tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın bu seferki hedefi gazeteci Fatih Altaylı oldu.

Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayınladığı günlük değerlendirme videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğuna dair bir anketi yorumlarken Osmanlı İmparatorluğu dönemini işaret ederek "Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı'nın bu yorumu üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert ifadeler geldi.

Saral sosyal medyadan Fatih Altaylı'nın o sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı." yorumunda bulundu.