Fatih Altaylı'nın eşinden rest: ''Zalimlerden olmak var mesela, biz onlardan değiliz''

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından eşi Hande Altaylı’nın avukatıyla konuşurken kullandığı "Zalimlerden olmak var mesela, biz onlardan değiliz" sözleri ifadeleri sosyal medyada büyük destek gördü.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayındaki konuşması "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" sözleri içerdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, avukatlarıyla konuşurken "Bazen daha kötüsü var. Mesela zalimlerden olmak var mesela. Biz onlardan değiliz" ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Sözcü TV televizyonlarına da konuşan Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!"