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SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı

SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı
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SPK, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle işlem yasağı cezası verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 7 Mayıs tarihli bülteninde ceza kararlarına yer verildi.

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) pay piyasası ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde SPK Kanunu'nun 107. maddesindeki "Piyasa dolandırıcılığı" suçu nedeniyle A.G., G.G., H.D., M.Ç. ve Z.Ç.'ye işlem yasağı cezası verildiği belirtildi.

6 ay süreli işlem yasağı yarından itibaren uygulanacak.

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