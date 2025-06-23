CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ile ilgili, "Seçimlere 6 ay kala, bir yıl kala seçimleri birazcık öne alalım. Erdoğan'ı aday edelim gibi bir yaklaşımın karşısındayız" dedi. Anket sonuçları paylaşan Özel, "Ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz. Bütün anketlerde öndeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel, anketlerde en kötü 3 puan, en iyi ise 9 puan, ortalama 6.7 puan AK Parti’nin üstünde olduklarının söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında masasındaki son seçim anketini paylaştı.

Özel, İBB operasyonları hakkındaki saha çalışmasında vatandaşın yüzde 25’nin Erdoğan’a inandığını, yüzde 55’nin ise ‘bize inanıyor’ şeklinde yanıtladı. Özel, anketlerde en kötü 3 puan, en iyi ise 9 puan, ortalama 6.7 puan AK Parti’nin üstünde olduklarının altını çizdi.

19 Mart’ta yapılan İBB operasyonunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun siyasi olduğunu belirtmişti. Milyonlarca vatandaş ise tutuklamaya tepki olarak 23 Mart’ta sandığa giderek imza vermişti.

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya’nın sunduğu sabah programında İBB operasyonları hakkındaki saha çalışmalarında son verileri paylaştı. Özel, masasındaki ankete ilişkin, “Yüzde 25 Tayyip beye inanıyor, yüzde 55 bize inanıyor. Bunun arasında bir yüzde 20 kararsızım bakacağım diyor. Bu kararsız 30-35’lerden 20'lere indi” dedi.

Özel, "erken seçim" ile ilgili bir soruya, "Kasımda olmasını ümit ediyoruz. En geç önümüzdeki nisanda yapılacak olan bir seçim için tarih verilirse erken seçim kararını destekleriz. Bakın biz bu Kasım'ı istiyoruz ama bu Kasım'a kadar bize, gelecek sene Nisan onu geçmemek üzere bir tarih verip seçim kararını şimdiden mecliste alırsak erken seçim kararına destek veririz" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Onun dışında biz Erdoğan'ın aday olabilmesi için istiyorsa şimdi gelsin aday olsun. Ama seçimlere 6 ay kala, bir yıl kala seçimleri birazcık öne alalım. Erdoğan'ı aday edelim gibi bir yaklaşımın karşısındayız."

Özel, milletvekili anketinde ise “Onun dışında anket olarak Türkiye'de malum yedi 8 7 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan, en iyisinde 9 puan ve ortalama 6-7 puan AK Parti'den öndeyiz” şeklinde açıkladı.

Sandık güvenliği ile ilgili de vurgu yapan Özel, "Biz önümüzdeki pazar saat 6.30'ta kaldırıp sandığa yollayacak 180 bin kişiyi bulmuş durumdayız. Şu anda var. Toplam 191 bin kişi olacak. İsim şöyle şunu kabul etmiyoruz artık. Yoksa söyle oraya isim yazarlar sana. İsmi yazılan kişiyi arıyoruz. Göreve hazır olup olmadığını soruyoruz. Bazı sorularla eğitimini tamamlamış mı, bu konuda bilgi birikimi tamam mı onları yokluyoruz. Biz sandık güvenliği ordumuzu geçen sefer, ondan önceki sefer hep vatandaşın kaygı ettiği sandıklara sahip çıkacak mısınız o meseleyi seçime doğru değil şimdiden. Bizdeki temel mantık şu. Erken seçim istiyorsan o seçime önce kendin hazır olacaksın" ifadelerini kullandı.

Son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Seçime ilişkin anket sonuçları paylaşan Özel, "Anket olarak Türkiye'de malum 7,8, 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan, en iyisinde 9 puan, ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz. Bütün anketlerde öndeyiz. Geçen ayın ortalaması 7 puan diye biz 6.7 puan öndeydik anketlerde" diye konuştu.