Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor
Formula 1'in eski patronu olan iş adamı Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu haberi Ecclestone'in kendisinden 45 yaş genç eşi Fabiana Flosi Ecclestone, sosyal medya sayfasından duyurdu.
Şu anda Fabiana Flosi ile üçüncü evliliğini sürdüren Bernie Ecclestone'un Ivy Bamford ile yaptığı ilk evliliğinden Deborah adında 65 yaşında bir kızı bulunuyor.
Daha sonra Slavica Ecclestone ile evlenen iş adamının bu evlilikten de 35 yaşında Tamara, 31 yaşında Petra adında iki kızı oldu. İş adamının kızlarından toplamda 5 torunu bulunuyor.
Alman Blick dergisi, bu yaz 90 yaşına girecek olan Bernie Ecclestone'un yeni dünyaya gelecek bebeğinin erkek olduğunu duyurdu. Böylece ünlü iş adamı üç kızdan sonra ilk erkek çocuğuna da kavuşmuş olacak.
Bernie Ecclesteno'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Deborah (solda) 65 yaşında.