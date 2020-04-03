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  3. 03 Nisan 2020 14:15

Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor

Formula 1'in eski patronu olan iş adamı Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu haberi Ecclestone'in kendisinden 45 yaş genç eşi Fabiana Flosi Ecclestone, sosyal medya sayfasından duyurdu.

Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor

Şu anda Fabiana Flosi ile üçüncü evliliğini sürdüren Bernie Ecclestone'un Ivy Bamford ile yaptığı ilk evliliğinden Deborah adında 65 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor

Daha sonra Slavica Ecclestone ile evlenen iş adamının bu evlilikten de 35 yaşında Tamara, 31 yaşında Petra adında iki kızı oldu. İş adamının kızlarından toplamda 5 torunu bulunuyor.

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Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor

Alman Blick dergisi, bu yaz 90 yaşına girecek olan Bernie Ecclestone'un yeni dünyaya gelecek bebeğinin erkek olduğunu duyurdu. Böylece ünlü iş adamı üç kızdan sonra ilk erkek çocuğuna da kavuşmuş olacak.
Bernie Ecclesteno'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Deborah (solda) 65 yaşında.

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Ünlü iş adamı 89 yaşında 4'üncü kez baba oluyor


Bernie Ecclestone'un eski model Slavica ile yaptığı ikinci evliliğinden doğan büyük kızı 35 yaşındaki Tamara en medyatik çocuğu. Tamara evli ve bir çocuk annesi.

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