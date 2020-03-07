Ceyhun Fersoy - Begüm Öner çifti bebek mi bekliyor?

Ceyhun Fersoy, eşi ile yer aldığı fotoğrafın altına "İyi ki doğdun Sevgilim... Bu sene en en en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum... Sen hep ol;ne olursa olsun... İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın..." notunu düştü.

