Yeni bir aşk mı doğuyor? Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile görüntülendi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile olan evliliğini bitirdikten sonra bir fotoğrafçı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bastık'ın şimdi de yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılarıoğlu ile yakınlaştığı söyleniyor. İkilinin verdiği kareler adeta aşkın belgesi gibi...