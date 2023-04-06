Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.
Yeşilçam'a hem güzelliğiyle hem de başarılı filmleriyle damga vuran isimlerden Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu zaman zaman paylaşımlar yapıyor.
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Son hali sık sık merak edilen Gülşen Bubikoğlu'nun torununun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı.
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"Yine aileyle özel bir geceydi. Çok güzeldi" notuyla paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı.
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