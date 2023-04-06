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  4. Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı

Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.

Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı - Resim: 1

Yeşilçam'a hem güzelliğiyle hem de başarılı filmleriyle damga vuran isimlerden Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı - Resim: 2

Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı - Resim: 3

Son hali sık sık merak edilen Gülşen Bubikoğlu'nun torununun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı - Resim: 4

"Yine aileyle özel bir geceydi. Çok güzeldi" notuyla paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı.

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