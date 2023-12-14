Yeşilçam'ın usta yönetmenine veda! Ünlüler yalnız bırakmadı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yönetmen ve oyuncu Yılmaz Atadeniz, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'ın senarist ve yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz, akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını hayatını kaybetti. 91 yaşında ölen Atadeniz için Bebek Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz ve torunları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken törene Yeşilçam oyuncuları, çalışma arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu.
Ayakta durmakta güçlük çeken kızı Işık Atadeniz, "Çok önemli bir değeri daha kaybettik, babamı. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Sözün bittiği yermiş, bir şey söyleyemiyorum şuanda. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın değerlerinden biriydi kendisi. Her zaman onurla anacağımız, babamızı kaybettik" ifadelerini kullandı.
"ÖMRÜNÜ YEŞİLÇAM UĞURUNA HARCADI"
Oyuncu Serdar Gökhan ise, "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü. Her işe koşturdu. İnsanları birleştirdi, SESAM'da başkanlık yaptı. Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için türlü desteği verirdi. Ömrünü Yeşilçam uğuruna harcadı. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.