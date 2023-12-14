Yeşilçam'ın usta yönetmenine veda! Ünlüler yalnız bırakmadı

"ÖMRÜNÜ YEŞİLÇAM UĞURUNA HARCADI"

Oyuncu Serdar Gökhan ise, "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü. Her işe koşturdu. İnsanları birleştirdi, SESAM'da başkanlık yaptı. Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için türlü desteği verirdi. Ömrünü Yeşilçam uğuruna harcadı. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.