  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Şubat 2021 17:38

Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının efsanesi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada gündem oldu. Bubikoğlu, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci sıraya yerleşti.

Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Uzun bir süredir kameralardan uzak sakin bir hayat yaşayan "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada güzelliği ile gündem olmaya devam ediyor.

1/ 27
Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Sık sık değişmeyen güzelliğiyle takipçilerinden iltifatlar alan güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu yeniden Twitter’ın gündemine girmeyi başardı.

2/ 27
Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Gözlerden uzak yaşam süren güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak hayranlarıyla iletişimini de koparmıyor.

3/ 27
Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Peki ama Gülşen Bubikoğlu kimdir?

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM