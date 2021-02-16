Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı
Türk sinemasının efsanesi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada gündem oldu. Bubikoğlu, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci sıraya yerleşti.
Uzun bir süredir kameralardan uzak sakin bir hayat yaşayan "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada güzelliği ile gündem olmaya devam ediyor.
Sık sık değişmeyen güzelliğiyle takipçilerinden iltifatlar alan güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu yeniden Twitter’ın gündemine girmeyi başardı.
Gözlerden uzak yaşam süren güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak hayranlarıyla iletişimini de koparmıyor.