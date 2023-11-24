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  4. Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi

Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi

Son zamanların en çok konuşulan isimlerden birisi Zeynep Bastık hakkında çıkan evlilik iddialarına cecap verdi.

Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi - Resim: 1

Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu.

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Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi - Resim: 2

Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

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Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi - Resim: 3

Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı.

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Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi - Resim: 4

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Bastık'ın yarın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edildi.

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