Zeynep Bastık evlilik iddialarına böyle yanıt verdi
Son zamanların en çok konuşulan isimlerden birisi Zeynep Bastık hakkında çıkan evlilik iddialarına cecap verdi.
Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu.
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Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.
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Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Bastık'ın yarın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edildi.
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