Zeynep Bastık güzellik sırrını açıkladı!
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık, bir takipçisinin "Cildin için özel bir rutinin var mı, çok sağlıklı duruyor" sorusuna cevap verdi.
Son zamanlarda söylediği şarkılarla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda İstanbul’dan taşındığını ve bunun nedenini açıklamıştı. Bastık şimdi ise sosyal medya sayfasından gelen sorular üzerine güzellik sırrını paylaştı.
Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetmişti.
Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelmişti.
Bir YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi.