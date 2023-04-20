Zeynep Bastık iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

ZEYNEP BASTIK TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Siyah oversize ceketiyle poz veren Bastık'ın altına bir şey yok gibi görünüyordu. İddialı seçimiyle poz veren Zeynep Bastık'ı gören takipçileri "Altına etek giymeyi unutmuş", "Yine iddialısın", "Etek mi şort mu ne giydin?" yorumlarında bulundu.