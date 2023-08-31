Zeynep Bastık, sevgilisine bikinili poz verdi

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık iki aydır aşk yaşadığı işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir beraberlik sürüyor. Çift, Zeynep Bastık’ın konserleri nedeniyle zaman zaman ayrı kalsa da Bodrum’da ya da Çeşme’de bir araya geliyorlar.