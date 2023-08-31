Zeynep Bastık, sevgilisine bikinili poz verdi
Son günlerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, sevgilisine bikiniyle poz verdi.
Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık iki aydır aşk yaşadığı işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir beraberlik sürüyor. Çift, Zeynep Bastık’ın konserleri nedeniyle zaman zaman ayrı kalsa da Bodrum’da ya da Çeşme’de bir araya geliyorlar.
Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız önceki gün bir davete katıldı. Bastık davet öncesinde sevgilisi Can Ayyıldız'a bikiniyle poz verdi. Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde de bikinili pozlar vermiş ancak ayaklarını saklamıştı. Bunun nedeni de sık sık ayaklarına övgüler düzen ve fotoğraflarını paylaşan takipçileri!
Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın pop müziğin önemli isimlerini bir araya getirdiği proje albümüne konuk oldu. İkili, Sen Sandım adlı parçada düet yaptı.
Söz ve bestesi Çağrı Telkıvıran’a ait Sen Sandım'a, Zeynep Bastık’ın Urla’daki çiftlik evinde klip çekildi. Klibi çekerken çok eğlendiklerini söyleyen ikili, “Biz zaten gerçek hayatta da hep böyleyiz” açıklamasını yaptılar.