Bildiğiniz motosikletleri unutun! 3 tekerlekli yol canavarı Yamaha Niken GT yenilendi
Yamaha, 2023 yılında güncelleyerek GT ekiyle piyasaya sürdüğü yeni Niken GT ile 3 tekerlekli motosikletlerin ulaşabildiği en yüksek performansa imzasını attı.
Yatabilen çoklu tekerlek teknolojisi ile piyasaya çıktığı ilk yıl ikonik bir model olacağı çoktan belli olan Niken, motosiklet sürücüleri için çok farklı bir sürüş deneyimi, stil ve yaşam tarzı getirdi. Tasarımından teknolojisine kadar herkese gelecek vizyonu çizen Niken, tecrübeli 2 teker kullanıcılarını 3 teker teknolojisine alıştırdı. Her zaman en iyiyi yaratma çabasında olan Yamaha, 2023 yılında piyasaya sürdüğü yenilenen Niken GT ile bu fütüristik motosikleti en yüksek performansa ulaştırdı. Yamaha'nın en gelişmiş Sport Tourer modellerinden biri olan Niken GT, gelişmiş yeni motor, şasi ve çeşitli elektronik kontrol teknolojileriyle her sürüşte kaliteyi artırmak üzere tasarlandı. Daha güçlü bir 890 cc CP3 EU5 motorun yanı sıra Garmin navigasyon sistemine sahip bağlantılı TFT gösterge, gelişmiş süspansiyon, iyileştirilmiş ergonomi ve son teknoloji elektronik bileşenlerle donatılan Niken GT, olağanüstü uzun mesafe kabiliyetiyle üstün viraj alma performansı sunuyor.
Sport Touring segmentinin amirali Niken GT, yatabilen iki ön tekerleğinin sağladığı yüksek denge hissi, eşsiz viraj alma hassasiyeti ve her türlü hava koşuluna uygun özellikleriyle şehir içinde ve uzun mesafeli yollarda üstün sürüş konforu sunuyor. Niken GT'nin yeni geliştirilmiş 890 cc EU5 motoru, performans ve sürüş kalitesini olağanüstü şekilde yükseltiyor. Motor kapasitesini yaklaşık yüzde 5 oranında artıran yeni CP3 motor, kendi sınıflarında en popüler modeller olan Tracer 9 GT ve MT-09'da kullanılan tasarımın başka bir yorumu. Niken GT'nin yeni motoru, daha güçlü hızlanma sağlarken, daha düşük devirlerde daha kolay kullanım ve daha iyi sürüş hakimiyeti sunuyor. Etkili hızlanma için quickshifter sistemiyle donatılarak, önceki modelde yalnızca vites yükseltme için sunulan işlevler 2023 modelinde yükseltme ve düşürme işlevleri sunacak şekilde yenilendi. Yeni Destekli ve Kaydırmalı (A&S) debriyaj ve quickshifter sistemi, vites değiştirirken ve hızlanma ya da yavaşlama sırasında Niken GT'nin yüksek denge seviyesini korumaya yardımcı oluyor.
7 inç TFT çok temalı gösterge, 3 farklı ekran teması...
Bir motosikletten beklenen en yüksek konforu hissettiren Niken GT'nin sürüş deneyimi, 7 inçlik TFT göstergeyle yeni bir seviyeye yükseldi. Tam renkli ekran, farklı sürüş senaryolarına ve kişisel tercihlere uygun şekilde tasarlanan üç farklı ekran teması seçeneğiyle sunuluyor. Niken GT, sürücünün MyRide uygulamasını kullanarak akıllı telefonunu motosikletine bağlamasına olanak tanıyor. USB, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla bağlantı yapıldığında sürücü gelen aramalar, e-postalar ve mesajlar hakkındaki bilgileri TFT göstergede görebiliyor.
Garmin navigasyon ile tüm yol bilgileri anında kulakta...
TFT göstergede açılabilen Garmin Motorize uygulaması motosiklet sabit durumdayken sol elcikte yer alan bir joystick ve ana sayfa düğmesi ile çalıştırılabiliyor. Garmin Motorize uygulaması, sürücünün en hızlı, en kısa rota ya da otoyol gibi farklı rota türleri arasından seçim yapmasına olanak tanıyor ve Bluetooth bağlantılı kulaklık aracılığıyla adım adım yol tariflerini dinleyebiliyor. Harita verileri akıllı telefona indiriliyor ve sürücüsü, akıllı telefon sinyali dağlık bölgelerde kesintiye uğrasa bile navigasyona erişmeye devam ediyor. Garmin Motorize ayrıca sürücüye keskin virajlar gibi olası tehlikeler ve geçerli hız limitleri hakkında bilgi veriyor.
Ayarlanabilir ön cam ile konforlu kokpit deneyimi...
Niken GT, farklı boy uzunluğuna sahip sürücüler için geliştirilmiş uzun mesafe konforu ve yüksek hızlarda rüzgar koruması için 70 mm manuel yukarı ve aşağı ayarlama sunan yeni bir ekranla donatıldı. Bu yeni ekran, hava basıncını eşitleyip kokpitin içinde ve dışında düzgün bir hava akışı dağılımı sağlayarak sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor. Niken GT’nin 30 litre kapasiteli sert yan çantaları uzun mesafeli yolculuklar için ihtiyaca tamamen cevap oluyor.
Yeniden tasarlanan ana şasi tasarımı...
Niken GT 2023 modelinde ana şasinin temel bölümleri, optimum yol tutuşu performansı elde etmek için 5º eğimli yeni ve daha güçlü 890 cc CP3 EU5 motorunun gereksinimlerine uyacak şekilde yeniden tasarlandı. Niken GT'nin arka süspansiyon düzeni, yeniden tasarlanan şasiyi tamamlamak ve LMW'nin ön kısmında ideal dengeyi sunmak üzere yenilendi. Dövme alüminyumdan üretilen tamamen yeni arka amortisör bağlantısı kolu, önceki çelik bileşenlere kıyasla yaysız ağırlıkta 236 g daha hafifletildi.