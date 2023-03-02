Bildiğiniz motosikletleri unutun! 3 tekerlekli yol canavarı Yamaha Niken GT yenilendi

7 inç TFT çok temalı gösterge, 3 farklı ekran teması...

Bir motosikletten beklenen en yüksek konforu hissettiren Niken GT'nin sürüş deneyimi, 7 inçlik TFT göstergeyle yeni bir seviyeye yükseldi. Tam renkli ekran, farklı sürüş senaryolarına ve kişisel tercihlere uygun şekilde tasarlanan üç farklı ekran teması seçeneğiyle sunuluyor. Niken GT, sürücünün MyRide uygulamasını kullanarak akıllı telefonunu motosikletine bağlamasına olanak tanıyor. USB, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla bağlantı yapıldığında sürücü gelen aramalar, e-postalar ve mesajlar hakkındaki bilgileri TFT göstergede görebiliyor.

Garmin navigasyon ile tüm yol bilgileri anında kulakta...

TFT göstergede açılabilen Garmin Motorize uygulaması motosiklet sabit durumdayken sol elcikte yer alan bir joystick ve ana sayfa düğmesi ile çalıştırılabiliyor. Garmin Motorize uygulaması, sürücünün en hızlı, en kısa rota ya da otoyol gibi farklı rota türleri arasından seçim yapmasına olanak tanıyor ve Bluetooth bağlantılı kulaklık aracılığıyla adım adım yol tariflerini dinleyebiliyor. Harita verileri akıllı telefona indiriliyor ve sürücüsü, akıllı telefon sinyali dağlık bölgelerde kesintiye uğrasa bile navigasyona erişmeye devam ediyor. Garmin Motorize ayrıca sürücüye keskin virajlar gibi olası tehlikeler ve geçerli hız limitleri hakkında bilgi veriyor.