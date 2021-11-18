Devrim niteliğinde! Hyundai SEVEN resmen tanıtıldı

SEVEN konsepti, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) üzerine inşa edilmiş bir model. Marka tarafından, E-GMP'nin uzun dingil mesafesi ve düz platform zemininin ise daha büyük pil kullanımı için elektrikli otomobillere avantaj sağladığı aktarılıyor.