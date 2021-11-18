Devrim niteliğinde! Hyundai SEVEN resmen tanıtıldı
Hyundai, çizimleriyle "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten yeni elektrikli konsept modeli SEVEN'ı tanıttı.
Hyundai, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA'da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN'in çizim görsellerini yayınlamış ve biz de "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten bu görselleri geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık.
Nitekim Hyundai Motor Company, Amerika’da düzenlenen AutoMobility LA’de yeni konsept modeli SEVEN’i resmi olarak tanıttı. Hyundai’nin alt markası IONIQ tarafından hazırlanan konsept otomobil, hızla yükselen elektrikli SUV trendine uyum sağlamayı amaçlıyor. SEVEN, aktarılanlara göre aynı zamanda Hyundai’nin 2045 yılına kadarki karbon nötrlüğüne olan bağlılığının da bir yansıması.
SEVEN konsepti, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) üzerine inşa edilmiş bir model. Marka tarafından, E-GMP'nin uzun dingil mesafesi ve düz platform zemininin ise daha büyük pil kullanımı için elektrikli otomobillere avantaj sağladığı aktarılıyor.
İŞTE TÜM DETAYLARIYLA HYUNDAI SEVEN!
SEVEN, geleneksel SUV modellerden farklı bir aerodinamik siluete sahip. Model, alçaltılmış bir motor kapağı, aerodinamik tavan çizgisi ve uzatılmış dingil mesafesi ile içten yanmalı SUV'lardan ayrılıyor.