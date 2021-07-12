Dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili Türkiye’de!

ÜRETİLMEDEN BİNLERCE SATILMIŞTI

İtalya ve Çin iş birliği üretilen YOYO dünyaya duyurulduğunda büyük ilgi çekmiş ve daha üretimine başlanmadan İtalyan posta servisi Poste Italiane 2 bin ve araç kiralama servisi ARVAL da 5 bin araç siparişi etmişti.



