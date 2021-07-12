Dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili Türkiye’de!
İtalyan otomobil şirketi XEV tarafından üretilen dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili YOYO Türkiye yollarında.
Dünyanın ilk 3D otomobili YOYO XEV Türkiye distribütörü XFM Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye’de satışa sunuldu. Marka diğer tüm otomobilleri gibi çevre dostu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarıma sahip.
ABS, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, arka kameralar, hidrolik direksiyon, elektrikli park freni, geniş multimedya ekranı bulunan YOYO’da bataryayı taşımak için özel batarya taşıma sistemi de yer alıyor. 150 kilometre menzile ve 80 kilometre hıza sahip olan mini şehir otomobili YOYO’yu 16 yaşından büyük B1 ehliyet sahipleri de kullanabiliyor.
ÜRETİLMEDEN BİNLERCE SATILMIŞTI
İtalya ve Çin iş birliği üretilen YOYO dünyaya duyurulduğunda büyük ilgi çekmiş ve daha üretimine başlanmadan İtalyan posta servisi Poste Italiane 2 bin ve araç kiralama servisi ARVAL da 5 bin araç siparişi etmişti.
XEV 5 AYRI MODELLE TÜRKİYE’DE
YOYO’nun üreticisi XEV Avrupa pazarında müşterilerine dört tekerli L7 grubundan SUV’lara kadar uzanan eksiksiz bir tam elektrikli ürün yelpazesi sunuyor.
XEV Türkiye distribütörü XFM Otomotiv AŞ yine L7 segmentinde olan XEV-BAW KITTY, B segmenti XEV iEV5e, B-SUV segmenti XEV iEV7s ve modellerini Türkiye’de otomobil severlerle buluşturuyor.