Fiat Doblo fiyat listesi: 700 bin liranın altında bir model kaldı

Fiat, hafif ticari araçlar için ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Fiat Yeni Doblo Cargo ve Yeni Doblo Combi fiyatları merak konusu oldu. Marka, Doblo modelinde ekim ayına özel herhangi bir kampanya açıklamadı. Peki Doblo 2023 fiyatları ne kadar? Yeni Doblo Cargo fiyatları 684.900 TL'den başlıyor. Yeni Doblo Combi fiyatı ise 874.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İşte Fiat Doblo ekim 2023 fiyat listesi...