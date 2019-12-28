İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.