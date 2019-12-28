İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi
Dün tanıtımı yapılan yerli otomobil tüm Türkiye tarafından çok beğenildi. Hem tasarım olarak hem teknoloji olarak kendine hayran bırakan yerli otomobil ile ilgili olarak iş dünyası da hayranlığını dile getirdi.
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin Otomobiline ilişkin, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." dedi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.
Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.