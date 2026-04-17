Opel'in 281 beygirlik şehir içi canavarı Mokka GSE Türkiye'de!
Alman devinin elektrikli performans vizyonu Mokka GSE ile Türkiye yollarına iniyor. 281 HP güç, 5,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve Torsen kilitli diferansiyeli ile segmentinde kuralları yeniden yazan yeni Mokka GSE, lansmana özel fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
Otomotiv dünyasında elektrifikasyon rüzgarı eserken Opel, efsanevi "GSE" (Grand Sports Electric) imzalı en hızlı modelini Türkiye pazarına sundu. Tamamen elektrikli altyapısını motorsporları tecrübesiyle harmanlayan Yeni Opel Mokka GSE, lansmana özel fiyatıyla Opel bayilerindeki yerini aldı.
281 HP ve saf performans
Mokka GSE, sadece bir SUV değil, aynı zamanda Opel’in şimdiye kadar ürettiği en güçlü seri üretim elektrikli otomobil.
Güç ve Tork: 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork.
Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ulaşıyor.
Maksimum Hız: 200 km/s ile markanın elektrikli hız rekorunu elinde tutuyor.
Ralliden Caddeye: Üstün Sürüş Dinamikleri
Mokka GSE’yi standart modellerden ayıran en büyük fark, şasisinin altında gizli. Araçta kullanılan Torsen mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, gücü yola en verimli şekilde aktarırken viraj performansını zirveye taşıyor. Çift hidrolik şok amortisörlü özel şasisi ve Alcon fren sistemi, ralli esintili sürüş karakterini günlük kullanıma optimize ediyor.
GSE Tasarım Dili: Sportif ve Teknolojik
Dış tasarımda 20 inçlik Michelin Pilot Sport EV lastiklerle donatılmış jantlar, sarı fren kaliperleri ve siyah-sarı GSE logoları dikkat çekiyor. Opsiyonel siyah kaput seçeneği ise aracın agresif duruşunu pekiştiriyor.