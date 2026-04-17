Opel'in 281 beygirlik şehir içi canavarı Mokka GSE Türkiye'de!

281 HP ve saf performans

Mokka GSE, sadece bir SUV değil, aynı zamanda Opel’in şimdiye kadar ürettiği en güçlü seri üretim elektrikli otomobil.

Güç ve Tork: 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork.

Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ulaşıyor.

Maksimum Hız: 200 km/s ile markanın elektrikli hız rekorunu elinde tutuyor.